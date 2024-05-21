محافظ أسوان: توريد 225 ألفًا و427 طنًا من القمح حتى الآن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة توريد محصول القمح، والذى وصل حتى الآن إلى 225 ألفًا و427 طنًا من المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بنسبة 61.5%.

ولفت المحافظ إلى أنه توجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد للوصول إلى المستهدف وتجاوزه.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

تكثيف الجهود لتوريد كميات القمح

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لتوريد كميات القمح، تواكباً مع قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5 .

وأشار إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن حيث تم توريد 120 ألفا و 715 طن بها بنسبة 69 %، فضلاً عن التوريد للصون والشون والبناكر خارج المحافظة بإجمالى 104 آلاف و711 طنا، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوى ، وجار استلام باقى الكميات من المزارعين والموردين وتسليمهم مستحقاتهم، وتوجد بالتوازى غرفة عمليات بالمديرية تتابع بشكل لحظى آلية التوريد، وتذليل أى عقبات أولاً بأول.

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