وزير الإسكان يصل بني سويف الجديدة بمستهل جولته التفقدية بعدد من مدن الصعيد

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بنى سويف الجديدة، فى مستهل جولة تفقدية للمشروعات بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، تشمل مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة).

ويرافق وزير الإسكان فى جولته، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نواب رئيس الهيئة، والمهندس عصام بدوى، المشرف على المدن الجديدة بشمال الصعيد، ومعاونو نائب رئيس الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة).