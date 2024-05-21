تداول 20 ألف طن و807 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 314 شاحنة و94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 493 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا والرياض، وغادرت أربع سفن وهي امل ، الحرية2 ، سينا وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3420 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي ، ايلة وآور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة CECELLIA قادمة من اليمن وغادرت السفينة IRIS OF SEA علي متنها 6000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1615 راكبا بموانيها.