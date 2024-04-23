حلم السرعة يصل الشرق بالغرب.. الخط الثالث للقطار السريع خطوة هائلة نحو ربط صعيد مصر بالبحر الأحمر

تخيل عزيزي القارئ رحلة من القاهرة إلى الغردقة، لا حدود لها سوى سرعة تحبس الأنفاس، مناظر خلابة تتلاشى أمام عينيك وأنت تنطلق كالسهم عبر صحراء مصر الشرقية.. هذا الحلم ليس بعيد المنال، بل هو على وشك التحول إلى حقيقة ملموسة مع مشروع القطار الكهربائي السريع الضخم الذي يجري تنفيذه حاليًا، وتتألف هذه الشبكة من 3 خطوط رئيسية بطول إجمالي يصل إلى 2000 كيلومتر، تربط بين مختلف أنحاء مصر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

تبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومترًا في الساعة، بينما تصل السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة إلى 230 كيلومترًا في الساعة، من بين تلك الخطوط الثلاث يهدف الخط الثالث، الذي يربط بين قنا والغردقة وسفاجا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل في هذه المنطقة الحيوية، ومن أجل ذلك تصطحبكم "البوابة نيوز"، في جولة داخل خريطة الخط الثالث للقطار السريع (قنا - الغردقة - سفاجا).

يمتد المسار من المحطة التبادلية مع الخط الثانى (محطة قنا والتى سيتم تنفيذها مع الخط الثانى) ثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 225 كم وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة بعدد (6 قطارات) والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة بعدد ( 12 قطار) وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة (6 قطار) ويشمل المشروع عدد 3 محطات بواقع 3 محطة قطار سريع وعدد 1محطة إقليمية وهى ( الغردقة – سهل حشيش - سفاجا ).

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائى السريع الجاري انشائها مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم والسرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 6 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 12 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و6 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

ويتضمن الخط الثالث إنشاء ثلاث محطات هي الغردقة (محطة للقطار السريع) التي تم اختيار موقعها في موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ بما يخدم قاطني مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين وخدمة مطار الغردقة ومحطة سهل حشيش(محطة للقطار الإقليمي) والتي تم اختيارها اقرب ما يكون للمناطق السياحية في سهل حشيش ومحطة سفاجا (محطة للقطار السريع) التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا من خلال وصلة وأرصفة الشحن لميناء سفاجا البحري.