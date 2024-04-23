وكيل رياضة البحر الأحمر يطلق إشارة بدء ماراثون بالغردقة

شهد فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، صباح اليوم، انطلاق فعاليات ماراثون المشي بالمارينا، وذلك ضمن فعاليات برنامج المعسكر المجمع لأهل مصر، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.

وأطلق عبد المقصود شارة بدء الماراثون، الذي شارك فيه مئات الشباب من المحافظات الحدودية ، وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية هذه الفعاليات في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز قيم العمل الجماعي والتنافس الشريف، مشيرًا إلى أن برنامج المعسكر المجمع لأهل مصر يهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والاستمتاع بالوقت من خلال أنشطة رياضية ترفيهية لخلق شباب واعي قادر على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وقد تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للماراثون، والتي نالت إعجاب المشاركين.

وفي ختام الفعاليات، أعرب عبد المقصود عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم الماراثون، مؤكدًا على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه البرامج والفعاليات التي تساهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة وإيهاب طه وكيل المديرية للشباب ونادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب وفريق عمل الإدارة العامة لتنمية الشباب.

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