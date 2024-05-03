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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. المقاولون يفوز بهدف على حساب زد

المقاولون
المقاولون
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حقق فريق المقاولون العرب فوزاً مستحقا على حساب زد بهدف دون رد سجله عمار حمدى في الدقيقة 16 من  تسديدة قوية سكنت شباك على لطفى حارس مرمى زد .

جاء فوز المقاولون تحت قيادة معتمد جمال الذي تولي المهمة خلفاً لمحمد عودة.

 

شهدت المباراة طرد محمد إسماعيل مدافع زد  في الدقيقة 25 من عمر المباراة، نتيحة عرقلته  لمهاجم المقاولون خارج  منطقة الجزاء.

 

بهذه النتيجة تجمد رصيد زد عند 33 نقطة بينما رفع المقاولون رصيده إلى   15 نقطة.

 

لعب  المقالون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: فاروق نور الدين ولؤي وائل وأمير عابد وأحمد الشيمى.
خط الوسط: عمار حمدي وجوزيف أوشايا ومحمد مجلي وعماد ميهوب .
خط الهجوم: محمد سالم ومحمد عنتر

بينما لعب  زد أمام المقاولون بتشكيل اساسي ضم كلا من 
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد رضا ومحمد إسماعيل ومصطفى العش وأحمد زكي.
خط الوسط: بيتر موتوموسي وأحمد عاطف "قطة" وأحمد الصغيري.
خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي

 و مصطفي سعد وديلسون كاموني. 

المقالون المقاولون