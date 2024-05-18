بطولة العالم للإسكواش 2024| إنجاز تاريخي لـ نور الشربيني بعد التأهل للنهائي

تأهلت المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج، والمصنفة الأولى عالميًا، لنهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، بعد الفوز الأمريكية أوليفيا ويفر، بنتيجة 3-2، وتحقق رقم تاريخي فى أكبر وأعرق بطولة فى عالم القفص الزجاجى.

حيث تحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:



7-11، 11-5، 6-11، 11-5، 11-5.

بهذا الفوز حققت نور الشربينى أنجازًا كبيرًا، بالتأهل إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش للمرة العاشرة على التوالى بعد فوزها على أوليفيا ويفر فى مباراة نصف النهائى.

بهذا التأهل ضمنت مصر لقب البطولة التى تحتضنها أرض الحضارات فى الملعب الزجاجى بمحتف الحضارة، الشاهد على تاريخ الفراعنة عبر العصور.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

