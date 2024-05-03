الهلال يقترب من حسم لقب الدوري السعودي باكتساح التعاون

اكتسح فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، نظيره التعاون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف للا شئ، عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش بكرة رأسية بعد تمريرة ميشايل ديلجادو في الدقيقة 40.

يأتي هدف ميتروفيتش بعد عودته من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب لأسابيع، وذلك في ظهوره الأول في الدوري السعودي عقب تعافيه من إصابته.

في الشوط الثاني، أضاف الظهير الأيمن سعود عبدالحميد الهدف الثاني في الدقيقة 70 من صناعة الصربي ميلينكوفيتش سافيتش.

اختتم صالح الشهري الثلاثية في الدقيقة 90+7 من صناعة ديلجادو، ليفوز الهلال على التعاون بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، اقترب الهلال من حسم لقب الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما أعاد الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر إلى 12 نقطة.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 83 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.