مواجهة نارية تنتهي بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وتشيلسي

انتهت مباراة القمة بين أرسنال وتشيلسي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول دون أهداف، حيث استهل لاعبو أرسنال اللقاء بالضغط والاستحواذ على الكرة سعياً لتسجيل هدف مبكر، لكن دون جدوى.

في الشوط الثاني، تمكن جابرييل مارتينيلي من افتتاح التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 60، ليضع فريقه في المقدمة، إلا أن تشيلسي عاد سريعاً في الدقيقة 70 عن طريق بيدرو نيتو، ليحرز هدف التعادل للبلوز.

بهذه النتيجة، حصل كل من الفريقين على نقطة، لتستمر المنافسة بينهما على مراكز متقدمة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.