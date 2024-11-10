عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى

حقق النجم المصري عمر مرموش، إنجازاً لافتاً في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة حتى الآن هذا الموسم، برصيد 18 مساهمة بين تسجيل وصناعة الأهداف، متفوقاً بذلك على العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.

ويأتي خلف مرموش في القائمة نجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ونجم بايرن ميونخ الإنجليزي هاري كين، برصيد 16 مساهمة لكل منهما، مما يعكس الأداء الاستثنائي الذي يقدمه مرموش مع فريقه هذا الموسم.

تألق عمر مرموش فى الدوري الالماني

ويواصل عمر مرموش، الذي يلعب ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، تألقه اللافت وتقديم مستويات رائعة جعلته أحد أبرز اللاعبين المصريين والعرب في الملاعب الأوروبية. هذا الإنجاز يعزز من مكانة مرموش كأحد العناصر المهمة في فريقه، ويؤكد على تطور مستواه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

ويأمل عشاق كرة القدم المصرية في أن يستمر مرموش في تحقيق المزيد من النجاحات على الصعيد الأوروبي، ليصبح نموذجاً مشرفاً وملهماً للاعبين المصريين في الاحتراف الخارجي.