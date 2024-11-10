الدولار يتراجع 5 قروش في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع ختام تعاملات اليوم الأحد بمقدار 5 قروش، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

سجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 49.16 جنيه للشراء و 49.26 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل السعر العام لـ الدولار أمام الجنيه نحو 49.18 جنيه للشراء و 49.28 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية بما في ذلك؛ " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي".

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.19 جنيه للشراء و 49.29 جنيه للبيع في بنوك؛ "الإسكندرية، سايب، البركة، HSBC".

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.2 جنيه للشراء و 49.3 جنيه للبيع في بنوك؛ " نيكست، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، قطر الوطني QNB".

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلاميـ التنمية الصناعية.