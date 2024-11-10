نتنياهو يدعو الإسرائيليين لعدم حضور أي أحداث ثقافية أو رياضية في الخارج

دعا مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين إلى عدم حضور أي أحداث ثقافية أو رياضية في الخارج هذا الأسبوع.

جاء ذلك بعد تحذيرات من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بشأن تهديدات محتملة من عناصر مؤيدة للفلسطينيين لشن هجمات ضد الإسرائيليين، خاصة في أعقاب الهجوم على مشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام الأسبوع الماضي.

وفي بيان له، أشار المجلس إلى ضرورة تجنب حضور المباريات الرياضية والفعاليات الثقافية في مدن مثل بروكسل وباريس وأمستردام ولندن، مع التركيز على مباراة المنتخب الإسرائيلي في باريس.