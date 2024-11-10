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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود فرانكفورت للفوز على شتوتجارت في الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش
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حقق آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب له المحترف المصري عمر مرموش  فوزاً مثيراً على مضيفه شتوتجارت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الألماني.

تألق عمر مرموش 

شهدت المباراة تألقاً لافتاً من الدولي المصري عمر مرموش، الذي أسهم في صناعة الهدف الأول وسجل الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة رائعة، ليعزز بذلك تفوق فرانكفورت في اللقاء.

مرموش يسجل في فوز فرانكفورت 

وسجل أهداف فرانكفورت كل من هوجو إيكيتيك في الدقيقة 46، وناثانيال براون في الدقيقة 55، وعمر مرموش في الدقيقة 62، بينما أحرز هدفي شتوتجارت جوشا فاجنومان في الدقيقة 86 ونيك وولتيماد في الدقيقة 91+ من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة، محتفظاً بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد شتوتجارت عند 13 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر.

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت شتوتجارت المركز الثالث المركز الحادي عشر