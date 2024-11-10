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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يبدع.. هدف ثالث على التوالي من ركلة حرة في مرمى شتوتجارت

عمر مرموش
عمر مرموش
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واصل النجم المصري عمر مرموش تألقه وإبهاره لجماهير كرة القدم، بتسجيله هدفًا رائعًا من ركلة حرة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في مرمي شتوتجارت  في الدوري الألماني، مما عزز مكانته كواحد من أفضل مسددي الركلات الحرة في الدوريات الأوروبية حالياً.

نجاح عمر مرموش المتكرر في تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة يؤكد مهارته العالية وقدرته الفريدة على التعامل مع تلك المواقف الصعبة، ليصبح أحد أبرز المتخصصين في تسديد الركلات الحرة في الملاعب العالمية.

فخر العرب الجديد 

ومع استمرار هذا التألق، بات عمر مرموش رمزًا للفخر بالنسبة للجماهير المصرية والعربية، وواحدًا من الأسماء اللامعة التي يتابعها عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم، حيث ينتظر الجميع المزيد من أهدافه الرائعة ومهاراته المتميزة في المواجهات القادمة.

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