ختام فعاليات الملتقى الأول لمراسم بني حسن بالمنيا

تواصلت جولات الملتقى الأول لمراسم بني حسن بمحافظة المنيا، الذي يقام ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهدت الفعاليات زيارة فناني الملتقى إلى منطقة جبل الطير، برفقة د. نيڤين ناجي، باحث بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وبحضور د. شادي سلامة، قوميسير عام الملتقى .

وشارك بالملتقى الأول لمراسم بني حسن، 16 فنانا من التشكيليين هم: أحمد عبد الجواد، محمد عارف، دينا صموئيل، هالة خليل، جوزيف الدويري، مروة إسماعيل، محمد وهبة، منى مهيمن، نورا مصطفى، علا أشرف، عمر رأفت، شنودة عصمت، وليد طارق، ولاء أبو العينين، ونيڤين ياقوت، مشرف الفوج.

وينفذ الملتقى الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.

وشهدت جولات الملتقى متحف ملوي، تل العمارنة، تونا الجبل، مقابر بني حسن، اسطبل عنتر الأثري، زاوية سلطان، ومرسم الفنان حسن الشرق

ويعد الملتقى أحد عناصر مشروع وصف مصر الجديدة الذى يهدف إلى تسجيل وتوثيق معالم مصر بعيون الفنانين التشكيليين المصريين، ويأتي في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر، من خلال تفعيل أماكن جديدة للمراسم بعروس الصعيد التي تعد سجلا تاريخيا يضم كثيرا من المعالم السياحية والتاريخية، وإطلاق العنان للفنانين المشاركين من خلال معايشة أهالي تلك البيئة والمناطق المحيطة بها وإنتاج أعمال تعكس ثراءها.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى اليوم، على أن يتم تنظيم معرض فني بالقاهرة خلال الفترة المقبلة يضم أعمال الفنانين المشاركين.