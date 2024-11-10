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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد من إدارة أوقاف فيديمين بالفيوم يزور كنيسة أبي سيفين

زيارة وفد أوقاف فيديمين
زيارة وفد أوقاف فيديمين بالفيوم لكنيسة أبي سيفين
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زار وفد من إدارة أوقاف فيديمين، كنيسة أبي سيفين بفيديمين، اليوم الأحد 2024/11/10، برعاية من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبتوجيهات من فضيلة الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، وفي جو تسوده الوحدة والمحبة، وضمن مبادرة "بداية جديدة" .

وخلال اللقاء أكد الوفد المشارك من علماء الأوقاف، أن نشر ثقافة التسامح والمحبة والإخاء هو السبيل الفعال لمواجهة كافة أشكال الانقسامات الفكرية، التي تهدد وحدة المجتمع والدولة، مشيرين إلى أن التطرف يأتي نتاج الأفكار المغلوطة، التي يجب محاربتها بالفكر السليم، والتربية الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة .

من جانبه أعرب ممثلوا الكنيسة عن مدى الحب والصداقة التي تربطهم بإدارة أوقاف فيديمين، مؤكدين على أهمية التسامح، وضرورة نبذ العنف والتعصب، وكيفية قبول الآخر، والتعايش السلمي؛حتى ننهض بوطننا، ونحميه ونصونه، ونواجه تحدياته وأزماته، ونبني الإنسان، ونصنع الحضارة .

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