شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 08:56 م

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، بإنه يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ويسود طقس حار علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكرعلى كافة الأنحاء.

كما يشهد طقس غدًا الإثنين، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار هيئة الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت “الأرصاد” إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدًا الإثنين على القاهرة الكبرى، والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغري 16 درجة .