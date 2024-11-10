وزير الري: تحديث شبكة رصد نوعية المياه بالمحافظات.. 2.61 مليار جنيه إجمالي الاستثمار بمشروعات الصرف الصحي المعالج في مصر 2019/2020

تعتمد مصر بشكل كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه بنسبة 97% وبذلك اصبحت مصر إحدى الدول التى تعانى من ندرة المياه وبدراسة توزيع الموارد المائية على الاستخدامات المختلفة تبين ان قطاع الزراعة يأتى فى المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك بنسبة بلغت 78% يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية 13.5%، بحسب دراسة لمركز البحوث الزراعية.

وشارك ، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في ورشة عمل إطلاق «مستقبل منظومة إعادة استخدام المياه واستدامة الزراعة»، والذى يهدف لتعزيز وبناء قدرات الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وغيرها من جهات التابعة للوزارة على استخدام النماذج الرياضية وتحديث شبكة رصد نوعية المياه في مختلف أنحاء الجمهورية وتدريب وتأهيل كوادر الوزارة على استخدام هذه النماذج.

سويلم: تحديث شبكة رصد نوعية المياه

وأشار وزير الري لأهمية تقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج على معدل تراكم الأملاح في التربة وخاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة ووضع أسلوب علمي للحفاظ على استدامتها، وذلك من خلال دراسة تقييم أثر استخدام مياه الصرف الزراعى قليلة الملوحة في الري على الأراضي الجديدة وعلى الإنتاجية الزراعية، ووضع معايير لنوع المحاصيل وكميات الري المستخدمة وكذلك الممارسات الزراعية المناسبة لنوعية المياه، مشيرا لأهمية تحديث شبكة رصد نوعية المياه في مختلف أنحاء الجمهورية .

وأضاف «سويلم» أن أهمية هذا النوع من الدراسات تكمن في محاولة التوصل لإجابات واضحة فيما يخص التخطيط لإعادة إستخدام المياه واجراءات وتقنيات تشغيل محطات المعالجة، حيث يتطلب الأمر تحديد العناصر التي يجب مراعاتها عند إدارة المياه للحصول على أعلى كفاءة ونوعية عند تشغيل محطات المعالجة من خلال إختيار أي المصارف الزراعية التي يتم توجيه مياهها لمحطات المعالجة .

إجمالى الاستثمار على مشروعات الصرف الصحي

بلغ اجمالى الإستثمار على مشروعات الصرف الصحى المعالج فى مصر حوالى 2.61 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بنحو 386.6 مليون جنيه عام 2015/ 2016 بنسبة تغير بلغت 574% مما يدل على مدى الإهتمام الذى توليه مصر بمشروعات توصيل المياه النقية واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج كمورد اقتصادى متجدد، والذى يمكن ان يسهم بشكل فعال فى خفض العجز المائى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، بحسب دراسة اقتصادية لدور الاستثمار فى مشروعات الصرف الصحى المعالج واثر ذلك على القطاع الزراعى.

مشروعات الصرف الصحي في المجتمعات العمرانية الجديدة

كما أشارت الدراسة التي أعدها " مركز البحوث الزراعية" أن اجمالى الإستثمار الموجه لمشروعات الصرف الصحى فى المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ حوالى 41 مليون جنيه عام 2019/2020 وتتركز تلك الإستثمارات فى مناطق النوبارية، 15مايو، اكتوبر، السادات، المنيا الجديدة بقيمة بلغت حوالى 13 ، 10، 8 ، 2 ، 12 مليون جنيه على التوالي.

إجمالى إنتاج المياه العذبة المكررة

تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن اجمالى انتاج المياه العذبة المكررة (مياه االنابيب)، تقدر بنحو 11 مليار متر مكعب ناتجة عن حوالى 1110 محطات تنقية مياه عام 2019/2020.

على الرغم من أن 80٪ من سكان المناطق الريفية في مناطق الدلتا يحصلون على احتياجاتهم من المياه عبر خطوط انابيب حيث تمتلك مصر تاريخا طويلا فى تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى على مستوى كبير وواسع النطاق.

ومن ثم هناك اكثر من 455 محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

ويصل اعلى معدل تغطية من محطات الصرف الصحى فى المدن الرئيسية و بشكل متزايد بينما تصل نسبة التغطية في المناطق الريفية أقل من 15%.

يتضمن الريف فى مصر نحو 4700 قرية ووفقا لمفهوم الريف فى مصر فان كل منطقة يصل عدد سكانها نحو 50 الف نسمة هى مدينة بينما يزيد عدد سكان القرى على 30 الف نسمة.

يصل عدد السكان المتصلون بنظام الصرف الصحى إلى 4%، بينما ارتفعت تلك النسبة الى نحو 42% وفقا للتصريحات الأخيرة لوزارة السكان.

تناقص في المعالجة الثلاثية

يشير التقرير السنوى لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تزايد كمية مياه الصرف الصحى المعالج الى نحو 5.5 مليار عام 2020.

بينما شهدت محطات المعالجة الثلاثية تناقصا ملحوظا خلال فترة الدراسة وذلك بمعدل متناقص قدر بنحو 39%.

كما تزايد عدد محطات الصرف الصحى المعالج الى نحو 455 محطة في 2019/2020، مقارنة بـ 388 محطة في 2015/2016 بمعدل زيادة بلغ 17%.