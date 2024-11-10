محافظ قنا يتفقد مركز الإيواء العاجل بمركز شباب المعنا

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واللواء أركان حرب أسامة داوود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، معسكر الإيواء العاجل بمركز شباب المعنا بمركز قنا، علي هامش التدريب العملي "صقر 140"، رافقهما الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء سيد رضوان مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقى الكومى المستشار العسكري، والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة ولفيف من القيادات التنفيذية، وطلاب المدارس العسكرية والتربية الرياضية، وفتيات الهلال الأحمر.

جاء ذلك في إطار التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 140" الذي تجريه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحت إشراف هيئة عمليات القوات المسلحة.

عاين محافظ قنا والوفد المرافق له أقسام المعسكر الذي يضم 50 خيمة، بواقع 4 أفراد فى الخيمة الواحدة، ويستوعب 200 فرد بإعاشة كاملة، بالإضافة إلى وجود ( نقاط طبية، سيارات إسعاف، سيارة سلع غذائية متنقلة، خيام إدارية، خدمية، تعليمية، خيمة لذوي الاحتياجات الخاصة ،مسجد ، كنيسة ، أماكن ترفيه للأطفال ، مطبخ ،ومطعم ، مخبز متنقل، مكتبة، ملعب خماسى، لوحات إرشادية بأماكن الخدمات )، فضلاً عن توفر اخصائي اجتماعي وآخر نفسي لاستقبال الحالات إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية، الأنشطة الرياضية، الترفيهية للمقيمين، بمساعدة فرق الكشافة ، الهلال الأحمر، خدمات مصر الخير خلال الجولة .

ومن جانبه أكد محافظ قنا استعداد المعسكر بشكل جيد لرعاية المتضررين في حال حدوث أي أزمة، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.