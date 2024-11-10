رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع خزان ورافع مياه قصر الجبالي

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم سير العمل بخزان ورافع مياه قصر الجبالي القديم بسعة تخزينية ٤ آلاف م٣ وخزان المياه الجديد بسعة تخزينية ٣ آلاف م٣ بمركز يوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بهدف التأكيد على زيادة معدلات التنفيذ وإنتهاء كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية في أسرع وقت ممكن حتى يتثنى للمواطنين الاستفادة من المشروع وتحسين خدمة مياه الشرب بقرى مركز يوسف الصديق.

وخلال الزيارة اجتمع المهندس محمد النجار بممثلين الشركة المنفذة للأعمال وقام سيادته بالمرور على كافة وحدات المشروع ومناقشة جميع المشاكل مع الشركة المنفذة وتقديم المقترحات والحلول لإزالة المعوقات وسرعة إنتهاء الأعمال ، مؤكداً أن الشركة توفر كافة الإمكانيات المادية اللازمة لضمان استمرارية الأعمال ، وتعهدت الشركة المنفذة بوضع جدول زمني لتركيب الطلمبة الجديدة وانتهاء الأعمال المتعلقة بتشغيل الرافع القديم قبل ٢٠ نوفمبر الجاري وانتهاء كافة الأعمال بالرافع القديم والجديد بمنتصف ديسمبر المقبل .

وأوضح أن إحلال وتجديد الرافع القديم وانشاء الرافع الجديد يهدف لتحسين ضغوط المياه بمدينة يوسف الصديق وقرى الشواشنة وقصر الجبالي وقارون والخواجات والمشرك و الحامولي وتوابعهم والمجزر الآلي وقرية سيدنا الخضر لضمان حصول المواطنين على خدمة جيدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية نحو غداً افضل وهو الهدف الرئيسي للقيادة السياسية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

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