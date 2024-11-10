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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تفوز بالمركز الثالث بنماذج الفراغات العامة المفتوحة الناجحة بمصر

الشباب والرياضة بالمنيا
الشباب والرياضة بالمنيا تفوز بجائزة الأثرالمحلى
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تسلم الدكتور محمد حمدى معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإنابة عن  مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة، جائزة محافظة المنيا المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  لفوز المحافظة بالمركز الثالث بنماذج الفراغات العامة المفتوحة الناجحة بمصر ، بالجلسة الختامية لبرنامج الأثر المحلى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشر 

حيث  فازت  الشباب والرياضة  بجائزة أفضل نادى رياضى عن مشروع نادى المنيا الرياضى ،وذلك تحقيقا للشمول والاهتمام بالرياضة والصحة العامة للاطفال والناشئين ،الذى تقدمت به مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ضمن المشروعات التى تقدمت بها المديرية وعددها خمسة مشروعات لأندية ومراكز شباب المحافظة فى المسابقة والذى تم من خلال تقديم الملفات الخاصة بكل مشروع والذى تقدم بها الدكتور محمد حمدى بتكليف من وكيل الوزارة .

الجدير بالذكر أن المسابقة تقدم لها ٦٦ مشروع من ١٨ محافظة ، وقد فازت ١٠ مشروعات من ٦ محافظات، وقد جاء توزيع المشروعات الفائزة كالاتى ،خمس مشروعات فراغات عامة مفتوحة للمجتمع المحلى ومشروع ممشى سياحى محلى ومشروع نادى رياضى ومشروع مركز تجمع شباب ومشروع حديقة إقليمية ودولية ومشروع ميدان سياحى محلى ودولى.

الامم المتحده الشباب والرياضة بالمنيا برنامج الأمم المتحدة شباب والرياضة للمنتدى الحضري العالمي