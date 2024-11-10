جوائز كبرى للأفلام الفلسطينية بمهرجان سالونيك السينمائي

توجت مجموعة من الأفلام الفلسطينية بكبرى جوائز مهرجان سالونيك السينمائي الدولي في اليونان، والذي اختتم فعاليات نسخته الـ65 بتوزيع جوائز الإسكندر الذهبي.

وفاز الفيلم الفلسطيني “Happy Holidays” للمخرج إسكندر قبطي، بالجائزة الكبرى كأفضل فيلم في المسابقة الدولية، والتي ترأستها المخرجة والممثلة الأمريكية سارة درايفر.

عُرض فيلم “Happy Holidays” لأول مرة في مهرجان فينسيا السينمائي هذا العام وفاز بجائزة أفضل سيناريو. وتبدأ أحداث القصة بعد وقوع حادث بسيط يؤدي إلى سلسلة من الأحداث، تكشف عن أكاذيب وحقائق غير معلنة تزرع الانقسام داخل مجتمع أبوي متعدد الأوجه.

وفاز الممثل محمود بكري بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “إلى أرض مجهولة” للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، الذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي ضمن مسابقة نصف شهر المخرجين.

تدور أحداث الفيلم حول قصة صديقين فلسطينيين، شاتيلا وفاتح، اللذين يجدان أنفسهما محاصرين في أثينا، محاولين الهرب إلى شمالي أوروبا بحثًا عن حياة أفضل. ومع تعقيدات الرحلة وصعوبات الهجرة، يجدان نفسيهما في مواجهة تحدٍّ جديد، حيث يفقدان المبلغ المالي المخصص للهجرة وينجرفان في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

وضمن مسابقة “MEET THE NEIGHBORS+” أحد أقسام مهرجان سالونيك الموازية، فاز الفيلم الفلسطيني “شكرا لأنك تحلم معنا” بجائزة أفضل إخراج لـ هيام عباس. وتعتبر هذه الجائزة هي الثانية هذا الشهر، عقب فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.