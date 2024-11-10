"قيم حضارية يمكن استخلاصها من مجمع إفسوس".. باحثة مصرية تشارك في المؤتمر الدولي للأثريين العرب

شاركت ريم مختار، الصحفية في الشؤون الكنسية وعضو نقابه الصحفيين، في المؤتمر الدولي للمجلس العربي للأثريين العرب، لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، بالمشاركة مع الدكتور عصام أحمد آدم صالح، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار.

وجاء البحث المقدم في مقدمته “ ثمة قيم حضارية يمكن استخلاصها من مجمع إفسوس”، حول أهم المجالس الكنسية في التاريخ المسيحي، ونستطيع من خلالها معالجة المواقف الصعبة أو الخطرة التي تهدد سلامة وأمن الأفراد والمجتمعات، إذ تشكل هذه القيم مصدرًا غنيًا للحكمة والتعليمات في مجال إدارة الأزمات، يمكن الاستفادة منها في بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات والصعوبات.

وأشار البحث إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعها البابا كيرلس السكندري في إدارة تلك الأزمة، أثبتت فاعليتها عبر التاريخ، وساهمت في تخفيف حدة العديد من الكوارث والأزمات، ولعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على وحدة الكنيسة، والتصدي للبدع والانشقاقات، والحفاظ على وحدة الإيمان.

وأوضحت الباحثة، أن من هنا جاء بحثنا الموسوم القيم الحضارية في إدارة الأزمة- دروس من مجمع إفسوس عام 431- للبحث عن الجهود التي بذلها البابا كيرلس الأول في مجمع إفسوس للحفاظ على وحدة الكنيسة، والاستراتيجيات التي اتبعها في إدارة الأزمة، واتخاذ القرارات الصائبة في أصعب الظروف، ومحاولة الاستفادة من قدرة البابا على مواجهة المشكلات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع، تساعد على خلق بيئة عمل إيجابية وتعاونية.