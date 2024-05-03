اقرأ غدًا في «البوابة».. الانتفاضة الطلابية المؤيدة لغزة تمتد إلى أستراليا والمكسيك

الجمعة 03/مايو/2024 - 09:38 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 4 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتفاضة الطلابية المؤيدة لغزة تمتد إلى أستراليا والمكسيك

اعتصامات فى جامعات ملبورن وكانبيرا وسيدنى.. و«المكسيك المستقلة:» من النهر إلى البحر فلسطين ستنتصر

تركيا: تعليق التجارة مع تل أبيب مستمر حتى وقف إطلاق النار

40 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار القطاع

أسابيع صعبة على «كييف».. «الدفاع الأوكرانية»: الهجوم الرئيسى للجيش الروسى أواخر مايو أو أوائل يونيو

تصريحات مثيرة للدهشة.. بايدن يتهم اليابان والهند والصين وروسيا بأنها دول «تكره الأجانب»

برلين تتهم موسكو بشن هجوم إلكترونى «لا يطاق..» وتتوعد بالرد

تايوان ترصد 26 طائرة صينية و5 سفن حول الجزيرة قبل تنصيب الرئيس الجديد

.. وقلق نيوزيلندى من تصرفات بكين فى المحيط الهادئ