عضو بمبادرة ابدأ: بحثنا حوالي 1000 فرصة استثمارية

قالت الدكتورة ندى عبدالله عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، إن المبادرة بحثت قرابة 1000 فرصة استثمارية نفذنا منهم 23 كمرحلة أولى.

وأضافت د. ندى عبدالله خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه جار العمل على إكمال دراسات فنية ومالية لـ24 مشروعا كمرحلة ثانية، بجانب 30 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.

وشددت على أهمية هذا التوجه في توطين الصناعات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات، منوهة بأن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية هي المشروعات الكبرى، ودعم الصناعة والتدريب، والبحث والتطوير.

واوضحت د. ندى عبدالله أن محور دعم الصناعة يتم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة وتلقوا 2000 طلب دعم ما بين مصانع متعثرة وطلبات مستثمرين للتوسع وزيادة خطوط إنتاج مصانع لزيادة الاستثمارات الصناعية.