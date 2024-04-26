الهلال يواصل الزحف نحو لقب الدوري السعودي بريمونتادا على الفتح

واصل فريق الهلال رحلة الزحف نحو حصد لقب بطولة الدوري السعودي، بتحقيق ريمونتادا على نظيره الفتح بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد محاولات عديدة من اللاعبين لهز الشباك، واستحواذ متبادل على فترات على الكرة.

في الشوط الثاني، باغت الفتح مضيفه بهدف في الدقيقة 57 عن طريق لوكاس زيلارايان من صناعة كريستيان تيلو.

وبعد مرور دقيقة واحدة، أدرك ميشايل ديلجادو التعادل للزعيم، قبل أن يحرز البرتغالي روبن نيفيز هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

واختتم المدافع علي البليهي الثلاثية في الدقيقة 90+15، ليحقق الهلال ريمونتادا على الفتح بعد تأخره في النتيجة بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز، اقترب الهلال من تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما أصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر 12 نقطة.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 80 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السابع.