ضبط 4 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

البداية عندما تمكنت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة حقيبة يد بأسلوب"المغافلة"بداخلها مبالغ مالية (عملات "أجنبية، محلية") من (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة الأزبكية. كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وإعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة شبرا.. وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – الدراجة النارية) وإعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (فنى صيانه) لقيامه بسرقة (11 مصهر كهربائى) من داخل صندوق كهرباء كائن بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.