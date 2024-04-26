تعليم القاهرة تعلن تفاصيل مبادرة "براعم مصر الرقمية" للطلاب المتفوقين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية، عن البرنامج الصيفي لعام ٢٠٢٤ " مبادرة براعم مصر الرقمية ".

ويستهدف البرنامج الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الرابع الإبتدائى حتى السادس الإبتدائى، ومن الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي بالمدارس (الحكومية، التجريبية، القومية - خاصة) .

وجاءت التفاصيل والشروط، كالآتي:

1- البرنامج الصيفى للبراعم 2024 منحة مجانية ومختلف عن الفترة الصيفية التى يتدرب بها تلاميذ البراعم الملتحقين حالياً فى الدفعة الأولى ، حيث أن الفترة الصيفية لتلاميذ البراعم الحاليين هى فترة اجبارية ومكملة للتدريب، أما البرنامج الصيفى للبراعم هو برنامج متكامل ولكن مكثف لمدة 3 شهور خلال فترة الصيف.

2- غير مسموح للتلاميذ الملتحقين حالياً بالدفعة الأولى من البراعم بالإشتراك فى البرنامج الصيفى لأنهم بالفعل يستكملون برنامجهم الأساسي فى الفترة الصيفية .

3- التقديم فى البرنامج الصيفى متاح فقط لمن هم حالياً (هذا العام 2024/2023) فى الصف الرابع أو الخامس أو السادس الإبتدائي .

4- التلاميذ الذين هم حالياً (هذا العام 2024/2023) فى الصف الثالث الإبتدائي يمكنهم أن يتقدموا للدفعة الثانية من البراعم والتى سيتم فتح التسجيل لها فى يونيو 2024 على أن تبدأ فى أكتوبر 2024 .

5- التلاميذ الذين هم حالياً (هذا العام 2024/2023) فى الصف السادس الإبتدائي يمكنهم أن يتقدموا إما للبرنامج الصيفى للبراعم أو أن ينتظروا للتقديم فى دفعة مبادرة الأشبال (لأنهم سيصبحون فى الصف الأول الإعدادى) والتى سيتم فتح التسجيل لها فى يونيو2024 على أن تبدأ فى أكتوبر2024 .

6- الفرق بين الترشيح الشخصي والترشيح من خلال المدرسة هو اعفاء المرشحين من خلال المدرسة من تقديم مستندات (بيان النجاح – خطاب القيد بالمدرسة) .

7- من يلتحق من التلاميذ بالبرنامج الصيفى وينجح فيه سيتم الحاقه مباشرة إلى دفعة أكتوبر بدون تقديم أو اختبار (طبقاً لرغبته فى استكمال المبادرة) .

8- التسجيل للبرنامج الصيفي 2024 متاح حتى يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 .

9- التأكد من كتابة البيانات بدقة فى استمارة البيانات خاصة البريد الإلكتروني للتلميذ (غير مسموح بالتقديم بإيميل واحد لأكثر من تلميذ/تلميذة) ، وكذلك تجهيز كافة المستندات المطلوبة حسب نوع الترشيح قبل التقديم، وفى حالة التقديم مرتين لأى سبب طارئ، سيتم الإلتزام بأخر تسجيل للتلميذ/ التلميذة .

10- جميع تفاصيل منهجية التدريب والخطة المقترحة للتدريب فى رابط التسجيل الموضح فى المنشور.



يجب أن تكون استمارة ترشيح الطلاب «لمبادرة أشبال مصر الرقمية " تشمل البيانات الآتية:

محافظة القاهرة

الإدارة التعليمية

المدرسة

كود المدرسة

نوع المدرسة (حكومى / تجريبي / قومي)

وتشهد المدرسة أن الطلاب المذكورين فى هذا الكشف مقيدين فى المدرسة للعام الدراسي ( 2023 /2024) ونسبة درجاتهم المئوية فى المواد المذكورة صحيحة.

اسم الطالب/ الطالبة (رباعى)

الرقم القومى (14 رقم)

رقم تليفون ولى الأمر

النسبة المئوية للغة الانجليزية

النسبة المئوية للعلوم

النسبة المئوية للرياضيات

الصف الدراسي الحالي.