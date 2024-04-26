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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ داخل منزل بمستوطنة أفيفيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ورد نبأ عاجل من وسائل الاعلام الإسرائيلية، عن سقوط صاروخ داخل منزل بمستوطنة أفيفيم دون سابق إنذار، واندلاع حريق في المكان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك جراء تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة، كما لايزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض حتى الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال شن الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

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