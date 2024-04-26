النواب يرسل تهنئة رئيس الجمهورية بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ (42) لتحرير سيناء الحبيبة، أكد خلالها أن هذا اليوم العظيم يحمل ذكرى غالية وفخر لكل مصري، يُذكرنا دائمًا ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وعبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة.

ومن جانب أخر قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لنظيره البحريني بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.



أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال استقباله أحمد بن سلمان المُسلم رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني المرافق له، حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وشدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الانسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

