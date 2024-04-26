تضامنا مع المظاهرات الأمريكية .. ثورة فى الجامعات الأوروبية والأسترالية احتجاجا على مجازر الصهاينة بقطاع غزة

تضامنا مع المظاهرات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة، خرجت احتجاجات مماثلة في الأيام الأخيرة في جامعات أوروبية وأسترالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة.

يقول بعض المتظاهرين إنهم استلهموا الاحتجاجات من نظرائهم الأمريكيين، على الرغم من أن المظاهرات على مستوى العالم يبدو أنها أحدثت جنونا أقل من الاشتباكات التي شوهدت بين المتظاهرين وسلطات إنفاذ القانون في الجامعات الأمريكية.

في جامعة أكسفورد في بريطانيا، احتج العشرات من الطلاب عندما أدلت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي بتصريحات في الجامعة. وذكرت صحيفة "أوكسفورد" الطلابية أن المتظاهرين هتفوا: "لن نتوقف، لن نرتاح".

وأضافت الصحيفة أن الشعار " تم استعارته من طلاب جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة والاحتجاجات في بريطانيا تضامنية جزئيا مع المظاهرات في أمريكا."

وبدأ الطلاب في جامعة سيدني في أستراليا مظاهرات هذا الأسبوع تضامنا مع نظرائهم الأمريكيين. وقال ديجلان جودوين، الطالب ومنظم المظاهرات في الجامعة: "نحن جميعا هنا اليوم لأننا رأينا ما كان يحدث في أمريكا وفكرنا، ان نفعل ذلك هنا."

وقال طالب ماجستير في جامعة ساينس بو في باريس، تم تحديده فقط باسمه الأول، هشام، إن الطلاب "يرون ما يحدث في الولايات المتحدة، والآن في أستراليا، ونأمل حقا أن يحدث ذلك هنا في فرنسا."

كما تدور احتجاجات خارج حرم الجامعات في مدن أخرى حول العالم. وفي برلين، تجمع حشد من الناس عند مبنى الرايخستاج الحكومي، اليوم الجمعة، حيث قامت الشرطة بتفريق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب الشرطة، تم إرسال 150 ضابطا إلى الموقع لتفريق المتظاهرين الذين لم يغادروا من تلقاء أنفسهم. وبدأ المتظاهرون التخييم بين مبنى البرلمان في البلاد والمستشارية في وسط المنطقة الحكومية في برلين في 8 أبريل. وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إن المخيم، الذي سمح به في البداية حتى 22 أبريل، كان من المقرر تفريقه، مدعية أن السبب وجود جرائم متكررة.

وزعمت شرطة برلين عبر حسابها علي "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم منع المظاهرات بسبب وجود خطر. وشوهد الضباط وهم يخرجون ويحتجزون الناس بالقوة، وهتف الحشد: "عار عليك" و "فيفا فيفا فلسطين."