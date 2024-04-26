المؤبد لمتهم هتك عرض فتاة بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك، بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض فتاة أثناء استقلالها دراجة بخارية برفقته، بمنطقة البساتين.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم ف.ا سائق توك توك استغل تواجد فتاه تدعى ر.م بمفردها أثناء عودتها من الدرس، واستقلالها التوك توك وخطط لخطفها كرها عنها بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض لبث الرعب في نفسها مصطحبها لأحد الأبنية المهجورة من السكان مستغلا صغر سنها لإبعادها عن ذويها وأعين المواطنين والاعتداء عليها.

وأضاف أمر الإحالة أن الشيطان سيطر على عقل المتهم، وأصبح كالذئب المفترس الذي يبحث عن ضحيته لينهشها ويغتال براءتها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، بأن كبل يديها وكتم فمها محاولًا تجريدها من ملابسها، للتعدي عليها محدثا إصابتها.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: إنه تحت تأثير الحشيش المخدر، والأفلام الإباحية لم يعد يفرق بين صغير وكبير وفعل جريمته برأس شيطان لا يفكر سوي في شهواته ونفسه، وأنه ندم علي هتك عرض المجني عليها كرها عنها، لصغر سنها وأنه أشهر في وجهها السلاح الأبيض، لبث الرعب فيها وارتكب جريمته.

وقالت أسرة الفتاة المجني عليها، إن المتهم اختطف ابنتهم واعتدي عليها وتسبب في إصابتها إصابات بالغة بأنحاء جسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها ولم يكتف بالاعتداء عليها، بل حاول قتلها وأنه تم إسعافها في المستشفي وإنقاذ حياتها.

وأضافت أسرة الفتاة، أن ابنتهم أدلت بأوصاف المتهم أمام جهات التحقيق وتم ملاحقته وضبطه في الحال.

وقال الضابط مجري التحريات في الواقعة إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم ارتكب الواقعة وترك المجني عليها فاقدة للوعي ظنا منه أنها توفيت نتيجة اعتدائه عليها وتعديه بالضرب عليها دون رحمة لصغر سنها وتركها وفر هاربًا وبجمع المعلومات تم التوصل إليه وملاحقته وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة والتعدي علي المجني عليها وهتك عرضها.



كان قسم شرطة البساتين تلقي بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال فتاة تم الاعتداء عليها وضربها وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والاستماع لأقوال الفتاة وأسرتها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم.