موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت لمواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونبلييه، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره مونبلييه بملعب دي لا موسون، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مصطفى محمد تشكيل نانت أمام مونبلييه، ويتواجد على رأس هجوم الكناري فلورنت مولت وماتيس أبلين.

سجل مهاجم المنتخب الوطني حتى الآن مع نانت، 8 أهداف في بطولة الدوري الفرنسي، كما صنع هدفًا آخرًا، وذلك في 26 مباراة.

يحتل نانت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى، بينما يأتي مونبلييه في المركز الثاني عشر وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل نانت لمواجهة مونبلييه

حراسة المرمى: إلبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان - جيان كاستيليتو - نيكولاس باولس - نيكولاس كوزا

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا - سيسوكو - ماركوس كوكو

وفي الهجوم: فلورنت مولت - مصطفى محمد - ماتيس أبلين.