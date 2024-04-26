مصطفى بكري يكشف دور مصر في التفاوض بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود لوقف نزيف الدم الفلسطيني ، معلقا قام اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، اليوم الجمعة بزيارة إلى إسرائيل؛ لإجراء محادثات أمنية ودفع المفاوضات حول وقف إطلاق النار.

وأضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصدر رفيع المستوى قال اليوم إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وتابع : يسعى الوفد المصري لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الانسحاب الإسرائيلي ومنح حرية الحركة على الطرق الرئيسية في غزة، وعودة النازحين إلى شمال غزة، منوها أن دور مصر هو تبادل الأسرى وفترات هدوء تتخللها مراحل محددة لإطلاق سراح الرهائن.

وأشار بكرى الى ان هناك خطة ثلاثية البنود تدفع بها مصر لوقف التصعيد تشمل وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، وبدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

واستكمل : مصر لا تتآمر ولا تتطاول على أحد، وسياسة مصر الخارجية متوازنة لحل القضية، والشعب المصري لا يمكن أن يزايد أحد عليه، والمشككين يتقولون على رجال الجيش والشرطة لصالح المخابرات الأمريكية وهم لا يستحقون تراب الوطن.