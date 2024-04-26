عاصفة ترابية تجتاح قنا.. والمحافظ يغلق الطرق السريعة ويحذر المواطنين

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن غلق الطرق السريعة في المحافظة بشكل مؤقت، بسبب العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار التي تجتاح المحافظة منذ صباح اليوم.

وأوضح المحافظ أن قرار الغلق جاء حرصًا على سلامة المواطنين، نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، مما يشكل خطراً على قائدي المركبات.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم وتجنب الخروج قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة، كما حذر من مخاطر التعرض المباشر للأمطار والرياح الشديدة.

ووجه المحافظ تعليمات صارمة إلى جميع الجهات المعنية بالاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن العاصفة، وتكثيف عمليات المتابعة والتأكد من سلامة المواطنين والممتلكات.

شملت إجراءات الاستعداد رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، وتشكيل فرق طوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة، وتجهيز المعدات اللازمة لفتح الطرق وإزالة آثار العاصفة.

وأكد الداودي ضرورة تواصل المواطنين مع غرف العمليات الفرعية في المدن في حالة حدوث أي طوارئ، مؤكداً على أن جميع فرق الطوارئ جاهزة للتدخل الفوري.

واتخذت المحافظة عدة قرارات حفاظًا علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من بينها: غلق الطرق السريعة على الصحراوي الشرقي والغربي، وطريقي قنا سفاجا وقنا الأقصر الزراعي، حتى انتهاء العاصفة.

وكذلك مراجعة خطة الطوارئ والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ونشر دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.

كما تم تكليف إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، ومراجعة استعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية.

وحث قائدي السيارات على الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة.

تُعد هذه العاصفة هي الثانية التي تجتاح محافظة قنا خلال الأسبوع الجاري، حيث ضربت عاصفة ترابية أخرى المحافظة يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق بعض الطرق.