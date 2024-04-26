حبس لص سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس لص بتهمة سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الاول بأسلوب التسلق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الاول برئاسة المقدم كريم البحيري، في إلقاء القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر").

وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.