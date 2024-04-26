ads
الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس لص سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق في التجمع الأول

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس لص بتهمة سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الاول بأسلوب التسلق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الاول برئاسة المقدم كريم البحيري،  في إلقاء القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر").

 وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التجمع الأول السرقة من داخل المساكن الشقق السكنية القاهرة الجديدة