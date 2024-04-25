ads
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رسامة ٢١٢ شماس بـ 3 كنائس بسوهاج

الأنبا باخوم مطران
الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صلى الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الإلهي اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية بسوهاج، وشاركه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وعقب صلاة الصلح، تمت رسامة ٢١٢ شماس للخدمة بثلاث كنائس تابعة للإيبارشية.

جاءت الرسامات كالتالي:

- ١٤٧ شماس لكنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ يوسف منهم ١٣٥ برتبة "إبصالتس" و ١٢ برتبة "إبيدياكون".

- ٤٠ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة السيدة العذراء العزباوية بمدينة سوهاج (مرحلتي جامعة وخريجين)، برتبة إبصالتس.

- ٢٥ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي بمدينة سوهاج (مرحلة إعدادي) برتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنائس الثلاث، وأسر الشمامسة الجدد.

 

 

 

 

 

 

الانبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الألهي كنيسة الشهيد مار جرجس الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج رسامة