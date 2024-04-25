رسامة ٢١٢ شماس بـ 3 كنائس بسوهاج

صلى الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الإلهي اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية بسوهاج، وشاركه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وعقب صلاة الصلح، تمت رسامة ٢١٢ شماس للخدمة بثلاث كنائس تابعة للإيبارشية.

جاءت الرسامات كالتالي:

- ١٤٧ شماس لكنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ يوسف منهم ١٣٥ برتبة "إبصالتس" و ١٢ برتبة "إبيدياكون".

- ٤٠ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة السيدة العذراء العزباوية بمدينة سوهاج (مرحلتي جامعة وخريجين)، برتبة إبصالتس.

- ٢٥ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي بمدينة سوهاج (مرحلة إعدادي) برتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنائس الثلاث، وأسر الشمامسة الجدد.