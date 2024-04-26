رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس هاني سمير راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمنصورة.. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس هاني سمير راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع مشيخة الدلتا الإنجيلي، الشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، والمستشار محمد حبيب، نائب رئيس محكمة النقض، والعميد سليم سالم، من المخابرات العامة، والقس أمجد ايوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح، والقس نجاح كريم، راعي الكنيسة الإنجيلية بببا بني سويف، والقس مكرم روفائيل، راعي الكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر، والشيخ عاطف إسكندر، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية طنطا.

وخلال خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي وشعب كنسية المنصورة قائلًا: "سعادتي كبيرة اليوم بمشاركتي فرحة شعب كنيسة المنصورة، ويسعدني أن أهنئ راعي الكنيسة القس هاني سمير وعائلته، كما أهنئ شعب كنيسة المنصورة العزيز".

وأضاف: "دور الكنيسة ياأحبائي هو الإعلان عن كلمة الله، ورسالتها الأساسية هي الخلاص والحرية من قيود وتحديات الخطية الصعبة، كما أن الكنيسة الحقيقية لا تكون بعيدة عن ظروف واحتياجات الناس وتكون بركة في حياتهم، وتصنع مجتمع السماء على الأرض".

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