دوري أبطال أفريقيا.. إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : إمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر ورضا سليم ووسام أبو علي.