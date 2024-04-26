لمدة 3 ليال.. أبطال "الجريمة والعقاب" يعودون لأكاديمية الفنون من جديد

يعود أبطال العرض المسرحي "الجريمة والعقاب"، للجمهور من جديد، في الثامنة والنصف من مساءالخميس المقبل، الموافق 2 مايو المقبل، على خشبة مسرح د. نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وذلك بناء على رغبة الجماهير.

يقدم العرض لمدة 3 أيام متتالية الخميس والجمعة والسبت، 2 و 3 و 4 مايو 2024.

عرض "الجريمة والعقاب" عن رواية ديستوفسكى، وبطولة الفنانين نغم صالح، وعبدالله سعد، وكريم أدريانو، والمسرحية إعداد مارلين كامبل، وكيرت كولومبوس، وترجمة طارق عمار، وإخراج عماد علوانى.

العرض هو أول إنتاج لمسرح الدكتورة نهاد صليحة، وبإشراف المخرج محمود فؤاد صدقي المشرف العام على المسرح.