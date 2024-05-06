الأمم المتحدة: اختيار الإمارات عضوا في اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

اختارت منظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات عضوًا في اللجنة الإحصائية، إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025- 2028، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز

وتعد هذه العضوية هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات منذ تأسيس اللجنة عام 1946.

ويدعم اختيار دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.

وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.