قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي بكفر الشيخ يومي الثلاثاء والأربعاء

تنظم مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي مركز البرلس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بتوجيهات من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، و الدكتور محمد الغباشي "مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة"، وبرئاسة الدكتور مجدى خيري شنح "منسق القوافل العلاجية بالمديرية".



وتبدأ القافلة أعمالها، علي مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء من الأسبوع الجاري، بحضور فريق إشراف القوافل العلاجية بكفر الشيخ، بتنفيذ فاعليات القافلة الطبية العلاجية، لخدمة أهالي قرية الحنفي مركز البرلس، بالتعاون مع الإدارة الصحية ببلطيم.

وصرح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تشمل عدد 8 عيادات تخصصية كالآتي :

( أطفال، باطنه، جلديه، نسا، تنظيم أسرة، جراحة عامه، عظام، أنف وأذن).

ويشارك بالقافلة 2 عيادة متنقلة بالاضافة الي عيادة تنظيم الأسره، كما انه سيتم تحويل المرضى، لاستكمال التدخلات العلاجية اللازمة، إو استخراج قرارات نفقة الدولة إلى مستشفى برج البرلس.