قرار لوزير الداخلية بإبعاد 5 سوريين عن مصر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 581 لسنة 2023.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/42024 بشأن إبعاد 5 سوريين لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة: السودانيون (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد.