مصرع طالبة جامعية سقطت من شرفة منزل بكفر الشيخ

لقيت طالبة جامعية مقيمة بمدينة كفر الشيخ مصرعها؛ بعد أن تعرضت للسقوط من العلو بأحد الأبراج السكنية.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى أخطارًا من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور قسم شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ بسقوط طالبة جامعية مقيمة بمدينة كفر الشيخ، من شرفة الطابق السابع التي تقيم فيها مع أسرتها.

ونقلت الفتاة لمستشفى كفر الشيخ العام، ولكن تبين وفاتها، تم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وحول ما أذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأظهرت تحريات المباحث، أن الطالبة تدرس في كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وتدعى ب م ع، ولا توجد شبهة جنائية، وأنها اختل توزانها أثناء وقوفها، وتم التصريح بالدفن.