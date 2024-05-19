4421 طالبا يؤدون امتحانات مُتطلب علم الجودة إلكترونيا وورقيا بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة انطلاق امتحانات متطلبات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، والتي من المنتظر أن يؤديها ما يقرب من 45 ألف طالب وطالبة داخل 17 كلية ومعهداً في مختلف التخصصات ب159 برنامجاً دراسياً منها 34 برنامجاً مميزاً، لطلاب مرحلة البكالوريوس.

وتابع؛ أن امتحانات متطلبات الجامعة بدأت أمس السبت الموافق 18 مايو تستمر حتى 21 مايو في أربع مقررات هى : الحاسب الآلي، علم الجودة ،القضايا المجتمعية، واللغة الإنجليزية.

هذا وقد أُجريت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 19 مايو ل 4421 طالب وطالبة داخل 13 كلية هى :

التربية الرياضية ، الألسن، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، الطب البيطري، العلوم، الآداب والعلوم الإنسانية، المعهد الفني للتمريض.

وفي ذاك السياق - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكليات التربية، الهندسة، الألسن، السياحة والفنادق، والحاسبات ومعلومات.

وخلال الجولة التفقدية شدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الإلتزام بضوابط أداء الامتحانات، وأشار إلى ضرورة وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب،

مُعلنا عن حظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بالهواتف المحمولة والساعات الذكية - حتى ولو كان مغلقاً - نظراً لكونها أداة للغش، وكذلك حظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بأية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها، لافتاً إلى ضرورة إلتزام الطلاب بمقاعدهم المُثبت عليها أرقام جلوسهم وغير مسموح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

بدأ الدكتور محمد عبد النعيم الجولة بكلية التربية وكان في استقبال سيادته الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد أوضح الدكتور مدحت صالح أن طلاب الفرقة الأولى وعددهم 1200 طالب وطالبة يؤدون امتحان مقرر علم الجودة.

فيما أشارت الدكتورة نهى العاصي إلى أن الامتحانات تتم داخل ثلاث مباني ب 20 لجنة إمتحانية ل21 برنامج دراسي.

ثم توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى مبني الإختبارات الإلكترونية حيث يؤدي طلاب كلية الهندسة امتحان مقرر علم الجودة إلكترونياً تحت إشراف الدكتور إيهاب لطفي عميد الكلية.

بينما أوضح الدكتور باسم الهادي السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن 360 طالب وطالبة أدوا الإمتحانات بمقر المعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب في مقرر علم الجودة.

ومن المعامل الالكترونية توجه الدكتور محمد عبد النعيم إلى كلية الألسن، وكان في استقباله الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبكلية الألسن أدى امتحانات علم الجودة اليوم 50 طالب وطالبة ببرامج الترجمة التخصصية الصينية والإنجليزية، بينما أدى أمس السبت 18 مايو 450 طالب وطالبة امتحانات مقرر الحاسب الآلي.

ثم توجه الدكتور محمد عبد النعيم إلى كلية السياحة والفنادق حيث يؤدي الطلاب إمتحانات التخلفات تحت إشراف الدكتورة نفيين جلال عميد الكلية وبمتابعة الدكتورة بوسي زيدان.

وانهى نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد اللجان بكلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات متطلبات الجامعة بدأت أمس السبت الموافق 18 مايو بامتحان مقرر الحاسب الآلي والتي أداها

10 الاف و336 طالب وطالبة.