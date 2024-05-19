انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( KALLIOPIS ) و التي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و السفينة ( LEVANTES ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26538 طن تشمل : 8200 طن يوريا و 2200 طن اسمنت معبأ و 3349 طن رمل و 804 طن ملح معبأ و 11985 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72694 طن تشمل : 22024 طن قمح و 9042 طن ذرة و 10990 طن فول صويا و 1300 طن خردة و 11633 طن حديد و 7929 طن خشب زان و 200 طن زيت طعام و 5114 طن فول صب و 3130 طن عدس و 1332 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1288 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45507 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242961 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5753 حركة .

ويتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية