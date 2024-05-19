محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمركز معلومات شبكات المرافق بشرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مركز معلومات شبكات المرافق ،ضمن برنامجه الميداني لمتابعة وتفقد منظومة العمل بالقطاعات والمرافق الخدمية، وذلك في حضور المهندس أحمد عبد المعز مدير المركز ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتابع المحافظ منظومة وسير العمل بإدارات وأقسام المركز،وشاهد عرضا موجزا تضمن الإشارة إلى الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات،تتضمن إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر،إعداد الخرائط المساحية و الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق وعمل احداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة وغيرها من الخدمات.

و أكد المحافظ أهمية ودور المركز الذي يعتبر من أول من المراكز التي تم إنشاؤها في المحافظات، ويعد إضافة متميزة في مجال الحفاظ على البنية التحتية بباطن الأرض وحماية استثمارات المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز واتصالات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وإمداد متخذ القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية،موجها بتعزيز دور المركز في تنمية موارده الذاتية من خلال الخدمات التي يوفرها ،والاستفادة من تجارب مراكز معلومات المرافق في المحافظات المتميزة في هذا المجال.

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