رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي بأطباء الامتياز بكلية طب الفم والأسنان

في استجابة سريعة من رئيس جامعة جنوب الوادي توجه الى عيادات كلية طب الفم والاسنان بالجامعة على خلفيه امتناع اطباء الامتياز بالكلية عن تأدية عملهم بسبب تأخر صرف مكافاتهم حيث التقى رئيس الجامعة بالمرضى المتوجهين الى المستشفى واعطى الاوامر بضرورة الكشف عليهم وصرف العلاج لهم.

كما اعطى رئيس الجامعة الاوامر والتوجيهات لمدير الحسابات والمسؤولين عن صرف المكافآت بسرعة تدبير المبالغ اللازمة لإنهاء مشكلة اطباء الامتياز وعقد رئيس الجامعة لقاء مع اطباء الامتياز في الكلية وقدم لهم شرحاً مبسطاً لميزانية الجامعة وكيف يتم الصرف من هذه الميزانية موضحا أن هذه المشكلة سببها ندرة الموارد في الباب المخصص لصرف المكافآت.

كما اشار رئيس الجامعة بانه طالب بإدراج مستحقات اطباء الامتياز في ميزانية الجامعة من العام القادم واوصى بضرورة تقدير جهد الدولة في عمليه التعليم والتي لا تخفى على احد في كافه الخدمات التي تقدم للطلاب من بعد الالتحاق بالجامعة.

وفي نهاية الاجتماع وعد رئيس الجامعة اطباء الامتياز بسرعه صرف المستحقات المالية المخصصة لهم وانهاء هذه المشكلة كما اوصى برد المعروف للدولة وعدم اثاره الفتن التي لا جدوى منها سوى اعاقه مصالح المرضى وتعطيل العملية التعليمية ونصح الاطباء بضرورة اتباع الغاية الشريفة والوسيلة النظيفة في عرض المطالب واتباع القنوات الشرعية للحصول على هذه المطالب