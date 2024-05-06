حضر النسيم وغاب المحتفلون.. إقبال ضعيف على المتنزهات العامة بكفر الشيخ

شهدت حدائق ومتنزهات كفرالشيخ ، اقبالاً ضعيفاً من المواطنين ، في شم النسيم ، مقارنة بالأعوام السابقة ، بسبب اقتراب موعد الامتحانات لجميع مراحل التعليم المختلفة، حيث فضل أولياء الأمور مكوث أبنائهم في منازلهم للمذاكرة ، نظراً لأن الامتحانات ستبدا يوم الأربعاء القادم من الأسبوع الجاري في مراحل النقل ، بالرغم من أن الطقس ربيعي معتدل به نسمات باردة تساعد على التنزه والخروج للابتهاج .

وشهدت حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، توافد عشرات الأسر، في الصباح لقضاء إجازة شم النسيم، للتنزه بحديقة الاسرة والطفولة ، وحديقة الميدان الابراهيمى، وكورنيش النيل، والرحلات النيلية، والملاهي، وسط فرحة الأطفال وممارستهم للعديد من الألعاب بالحدائق ، وخاصة حديقة الأسرة والطفولة التي تميزت بتوفير العديد من الألعاب المتعددة ومسرح ترفيهي وفقرات الساحر و نزهة نيلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة احتياجات المواطنين في الحدائق والمتنزهات، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم توافد مئات المواطنين لقضاء إجازة شم النسيم.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات بجميع الشواطئ، إضافة للرش المستمر لمقاومة البعوض، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وشدد محافظ كفر الشيخ علي ضرورة متابعة تواجد رجال الإنقاذ المنتشرون على الشواطيء وعلى الأبراج ورمال الشاطئ ومباشرة عملهم على مدار الساعة للحفاظ على أرواح المصطافين وتوعيتهم، بالاضافة لفتح الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين خصوصاً الأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجات المصطافين ومتابعة جميع الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم، بالتزامن مع استمرار رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزوار بالحدائق العامة والمتنزهات علي مستوى المحافظة وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن علي مدار الساعة .

من جانبه أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن جميع شواطئ مصيف بلطيم، قد اكتملت فيها الخدمات لإستقبال المصطافين، لقضاء إجازة شم النسيم، لافتاً إلي استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تنظيف طريق الكورنيش وصيانة كشافات أعمدة الإنارة وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات وتحسين الخدمات والمرافق العامة.

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