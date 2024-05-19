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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

استشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى إثر استهدافه من مسيرة إسرائيلية بدير البلح

غزة
غزة
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، باستشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى ومرافقه إثر استهدافهما من طائرة مسيرة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، قال بشير جبر مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من شمال غزة، إنه تم ارتقاء شهيد، وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الغربية من دير البلح بقطاع غزة.

وتابع،  استشهد أكثر من 20 فلسطينيا، الى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، فجر اليوم، في غارة اسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.

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